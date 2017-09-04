Малыши из Ленинского района играют и познают мир финансов





Программа повышения финграмотности активно реализуется на территории Волгоградской области не только для взрослого населения, но и малышей. Сейчас ею охвачено почти 150 детских садов региона. Как это возможно – научить маленьких детей пониманию вопросов экономики, выяснял корреспондент ИА «Высота 102».





Сначала учились воспитатели

Очевидно, что для таких специфических занятий нужна методика. И она была разработана Волгоградским социально-педагогическим колледжем. Благодаря финансированию комитета финансов Волгоградской области, педагоги сначала прошли подготовку на курсах преподавания финансовой грамотности, а затем приступили к обучению дошколят.

Появился новый предмет несколько лет назад, и, что очень важно, преподают его воспитанникам детсадов совершенно бесплатно. География уроков началась с областного центра, а сейчас охватила практически все районы Волгоградской области. Дошли новые веяния и до Ленинского района, где, по мнению воспитателей, детишки успешно впитывают новые знания.





Играем с котом Белобоком

Кот с белым бочком и зелеными глазами стал спутником путешествия детей в эту замечательную познавательную сказку. Воспитатель «Заплавинского детского сада» Нина Чегодаева, пройдя необходимую подготовку, весь учебный год – с сентября по май проводила эти увлекательные занятия, и отмечает, что детям они очень нравятся. «Ребенок с детства учится тому, как вести себя в семье. А это - отношения со старшими и младшими, понимание - что необходимо купить, без чего можно обойтись. Осознание - для чего нужны деньги, как с ними обходиться», - делится Нина Чегодаева. Тесты показали, что результаты освоения программы детьми в этом детском саду изменились в лучшую сторону - на начало обучения было 43%, а в конце - 86%.

А воспитатель «Детского сада №7 «Сказка» Ленинского района Людмила Еркина рассказывает, что в их детском саду такие занятия проводятся уже 2 года, и, конечно, продолжатся. Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», по её мнению, позволяет в очень доступной форме получать малышам начальные знания об экономических категориях. «Важно, что эта методика позволяет знакомить детей с такими сложными понятиями как потребность, товар и деньги в тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи, театральной деятельностью, изобразительным искусством, что способствует разностороннему развитию детей», - делится своими наблюдениями Людмила Еркина.

Малышам очень важно наглядно показать – как правильно вести себя в мире финансов, научиться видеть связь между трудом и деньгами. Им нравится заполнять рабочие тетради с занимательными задачками, учиться совершать покупки и планировать расходы. Немаловажно, по мнению педагога, и работать с родителями. Ведь именно в этом возрасте можно заложить основы будущего финансового поведения ребенка. «По результатам диагностики мы видим, как растёт уровень экономических знаний у детей. И важно, что уже в дошкольном возрасте они эти знания хорошо усваивают», - отмечает воспитатель.

Родители юных «финансистов» рассказывают, что дети стали употреблять слова и задавать вопросы, связанные с экономикой и финансами; проявляют интерес к планированию семейного бюджета; стараются экономить электроэнергию, воду и другие ресурсы.

Создатели программы из Волгоградского социально-педагогического колледжа решились включить сюда и понятие «профессия». Оказалось, что дети прекрасно ориентируются в таких темах как «Профессии транспорта», «Профессии модного мира», «Самая важная профессия». И самое удивительное – после прохождения курса обучения дети стали советовать родителям делать план расходов, а при покупке игрушек интересоваться – хватит ли в семье денег на продукты.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



