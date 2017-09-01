В Волгоградской области десятки жителей поселка в Волго-Ахтубинской пойме лишают жилья







В шокирующей ситуации оказались более 60 человек – собственников домов и земельных участков, расположенных в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, некоторые из них уже получили исковые заявления от комитета по управлению госимуществом Волгоградской области с «истребованием из чужого владения» участков, собственниками которых являются проживающие здесь люди. В исках указано, что земельные участки, на которых находятся их дома, согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 2000 года, были отнесены к категории особо охраняемых земель. Между тем, в 2005 году администрация Среднеахтубинского района реализовала их под жилую застройку. Это было сделано при наличии необходимых согласований, в том числе и с природным парком «Волго-Ахтубинская пойма», поэтому те, кто приобретал участки, без проблем получали свидетельства о собственности, так же – как и разрешения на строительство. Жители поселка утверждают, что законность этих процедур не раз проверяла прокуратура, и никаких нарушений обнаружено не было. С 2005 года участки неоднократно перепродавались, в результате же «крайними» оказались последние приобретатели, которых, по сути, обвинили в захвате чужой земли. Теперь чиновники требуют возвращения участков в собственность области, при этом понятно, что десятки семей, многие из которых уже возвели здесь дома, окажутся на улице. При этом некоторые из семей, оказавшихся в патовой ситуации, еще строят свои дома, в том числе с помощью кредитов, денег от продажи имевшегося жилья и средств материнского капитала, который выдавался, кстати, после тщательной проверки пенсионного фонда на предмет чистоты сделок. Жители поселка недоумевают: почему, спустя 12 лет, они вдруг узнают, что когда-то районная власть поступила неправильно, а областные власти вдруг «прозрели» только сейчас? У людей есть предположение, что эту территорию в живописном месте на берегу реки Ахтуба, где, к слову, на деньги жителей проведены все коммуникации, уже приглядели некие граждане, уже приезжавшие сюда на машинах с московскими номерами. Жители поселка прямо заявляют – на этом месте хотят построить турбазу и считают, что итоги судебных процессов против их собственности предопределены. Однако свою собственность они отдавать не намерены. Люди уже написали обращение президенту России Владимиру Путину.

Между тем, первые заседания по искам комитета управления госимуществом Волгоградской области против собственников в Среднеахтубинском районном суде пройдут уже на следующей неделе. Интересно, что в заявлениях чиновники просят рассмотреть исковые требования без их присутствия. Видимо, «отобрать» дома и землю у тех, кто приобрел ее на законных основаниях, кто на ней живет, строит планы на будущее и воспитывает детей на бумаге гораздо легче, чем посмотреть в глаза этим людям.



