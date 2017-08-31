Волгоградский государственный технический университет окажет помощь погорельцам

Ректорат Волгоградского государственного технического университета принял решение перечислить 300 тысяч рублей в качестве пожертвования пострадавшим от пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, внебюджетные средства учреждения будут направлены на благотворительный спецсчет регионального отделения «Российского детского фонда». Напомним, несколько дней назад данная общественная организация объявила о сборе денежных средств для погорельцев. Реквизиты для оказания помощи размещены на сайте фонда. Отметим, что в тушении стихийных возгораний, которыми на минувшей неделе был охвачены поселения в 21 районе Волгоградской области, участие принимала, в том числе, учебная пожарная часть ВолГТУ. В частности, молодые добровольцы помогали спасателям бороться с огнем в поселке Вязовка Среднеахтубинского района.

На базе технического университета также организован пункт сбора гуманитарной помощи для погорельцев, раположенный в здании вуза по проспекту Ленина, 28. Принять участие в благотворительной акции могут не только сотрудники и студенты университета, но и все желающие.

Напомним, в результате пожаров на территории Волгоградской области пострадало около 100 человек, сгорело свыше 150 построек. Единственного жилья лишились 26 семей.