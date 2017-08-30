Здания девяти волгоградских школ - аварийные

Неутешительные выводы сделаны в КСП Волгограда, где изучили прогнозируемую потребность в создании новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2016-2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные КСП Волгограда, так, проведение капремонта требуется 179 зданиям общеобразовательных организаций – это около 97% от всех помещений, закрепленных за общеобразовательными организациями, при этом 9 зданий находятся в аварийном состоянии. А износ более 70% имеют 15 зданий. Аудиторы поставили под сомнение один из индикаторов муниципальной программы «Развитие образования», который предусматривает переход на односменку в городских школах к 2020. Однако в КСП заключили – это сделать не удастся даже к 2025 году. А двухсменку смогут ликвидировать к 2020 году лишь в школах Центрального района в 1-4 классах за счет перевода обучающихся 5-9 классов во вторую смену. В Красноармейском районе односменный режим обучения в 1-4 классах будет обеспечен только к 2021 году. Также в КСП Волгограда считают, что до 2025 года не удастся выполнить и другую задачу – заменить здания школ с износом 50% и более на новые. Да что там школы, если даже автобусы, которые подвозят учеников в Дзержинском, Кировском и Советском районах города, нуждаются в обновлении. Так, из 16 автобусов уже в следующем году придется списать 11 по причине окончания срока их эксплуатации.

В КСП заключили, что ликвидировать двухсменку в школах и перевести учеников в новые здания можно лишь путем строительства новых школ, проведения капремонта, строительства пристроек к ныне существующим зданиям. Также администрации города предложено рассмотреть возможность возврата в систему общего образования зданий, использованных не по назначению, приобретения, аренды зданий и помещений, а также использования помещений образовательных организаций разных типов, включая вузы. Кроме того, аудиторы считают необходимым подыскивать земельные участки, которые бы подошли для строительства школ.



