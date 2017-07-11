В Волгограде хотят увеличить расходы на строительство дорог и ремонт объектов к ЧМ – 2018

Доходную и расходную части бюджета Волгограда-2017 предлагается увеличить на 1,1 млрд рублей. Сегодня эта цифра была озвучена на совместном заседании комитетов гордумы по экономической политике и по бюджету и налогам заместителем руководителя департамента финансов администрации Ларисой Руденко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гордумы, общий объем доходов бюджета-2017 увеличивается с 19 261 138,4 тыс. руб. до 20 376 921,6 тыс. рублей. При этом проектом решения предусматривается увеличение расходов бюджета Волгограда с 19 462 138,4 тыс. руб. до 20 577 921,6 тыс. руб.

Так, за счет средств вышестоящего бюджета предполагается увеличение финансирования на строительство, реконструкцию коммунальных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполнение работ по благоустройству, осуществление образовательного процесса, а также строительство детских садов по ул. Санаторной в Кировском районе, жилом микрорайоне «Родниковая Долина», по ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе и др.

С учетом вносимых изменений КСП Волгограда предлагает скорректировать бюджетные назначения по муниципальным и ведомственным целевым программам, а также «предоставить информацию о мерах, которые будут приняты с целью недопущения ухудшения социально-экономических последствий реализации программ». Вместе с тем, предостерегают аудиторы, анализ исполнения бюджета Волгограда за 5 месяцев показывает наличие рисков невыполнения плановых назначений по НДФЛ, земельному налогу и по прочим доходам от использования муниципального имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.



