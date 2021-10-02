Команда юных спортсменов попала в ДТП под Волгоградом

Происшествия 02.10.2021 21:47
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02.10.2021 21:47
Микроавтобус Mercedes, который вез из Волгограда команду спортсменов, попал в ДТП в Городищенском районе. Водителю микроавтобуса удалось избежать опрокидывания, никто из детей не пострадал.
По данным регионального МВД, с микроавтобусом, в котором находилось 14 детей, столкнулся автомобиль Chevrolet Niva. По предварительной информации, водитель легковушки при обгоне совершил касательное столкновение с микроавтобусом и въехал в столб. ДТП произошло на 938-м км автодороги Р-22 Каспий. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.
В областном комитете транспорта и дорожного хозяйства также сообщили, что в результате ДТП никто из 14 ребят, среди которых учащиеся 6-11 классов, а также сопровождающие их взрослые не пострадали. Автобус принадлежит детско-юношеской спортшколе Новоаннинского района. Поездка была организована в соответствии с установленными правилами перевозки организованных групп детей, с уведомлением ГИБДД.
В областном комитете образования в свою очередь отметили, что ребята возвращались в город Новоаннинский с областного первенства по прыжковой акробатике — состязания проходили в Городищенском районе. В настоящее время дети благополучно добрались домой.
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