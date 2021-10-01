Начальник УФСБ России по Волгоградской области открыл стрелковый тир

Общество 01.10.2021 12:59
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01.10.2021 12:59
Сегодня в Волгограде торжественно открыли обновленный стрелковый тир физкультурно-спортивного общества "Динамо", сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.
На этом мероприятии по традиции присутствовали силовики, которые состоят в руководстве этой организации - бывшие и нынешние руководители УФСБ по региону.
Так, по сообщению пресс-службы регионального управления, участие в открытии стрелкового тира приняли председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский и председатель Волгоградской областной организации общества "Динамо" - начальник УФСБ России по Волгоградской области Игорь Голдобин. Отметим, что на прошлой неделе стало известно о смене руководства в УФСБ России по региону. Однако на сегодняшнем мероприятии все прошло без сенсаций.
На открытии тира также пришли начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и другие члены президиума областной организации общества "Динамо".
Стрелковый тир физкультурно-спортивного общества "Динамо" - старейшие в городе. Он был открыт в 1955 году. В нем проводятся занятия по боевой подготовке среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Волгоградской области – членов общества "Динамо". Долгие годы стрелковый тир не ремонтировали, он находился в предаварийном состоянии. Решение о его ремонте было принято в 2020 году руководством общества "Динамо" совместно с президиумом Волгоградской организации.
В обновленном тире продолжат заниматься будущие чемпионы, которые будут представлять нашу страну и регион на международных соревнованиях.
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