Экономика

Банк «Открытие»: до конца года доллар ждет укрепление

Экономика 30.09.2021 16:40
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30.09.2021 16:40


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич прокомментировал перспективы курса доллара.
В четверг 30 сентября индекс доллара достиг отметки 94,4 п. по итогам четырехнедельного роста. Такой уровень он устойчиво превышал с начала 2015 г. по середину 2020 г. за исключением первой половины 2018 г. Курс евро к доллару при этом достиг отметки 1,16 – последний раз на таком уровне он был в июле 2020 года. Рост доллара происходит по мере приближения нескольких событий: начала ужесточения политики ФРС, повышения потолка госдолга, когда американский Минфин возобновит активные заимствования, а также по мере отражения в котировках достаточно агрессивного прогноза ФРС по повышению ставки в 2023 г. – на 1,75 п.п. Также росту спроса на доллар способствует снижение аппетита к риску на фоне проблем с China Evergrande.
По нашей оценке, в ближайшей перспективе у рубля достаточно потенциала для укрепления к большинству валют на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. В отличии от валют развивающихся стран, рубль сопротивляется укреплению доллара, несмотря на риск введения новых санкций. В результате спред рубля к корзине валют развивающихся стран вернулся на уровни конца июля 2020 г., курс евро к рублю также вернулся на уровни годичной давности.
До конца года мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара до уровня 1,15 к евро и к большинству валют развивающихся и развитых рынков в результате начала цикла ужесточения политики ФРС: сначала в виде сворачивания программы количественного смягчения, а затем и роста ставок. Потенциал укрепления рубля к доллару мы оцениваем как незначительный – до 72-73 рубля за доллар, при этом к евро российская валюта может укрепится до уровня 83-84 рублей.

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