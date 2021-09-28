В Волгограде горят аварийные дома послевоенной постройки

Происшествия 28.09.2021 10:14
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28.09.2021 10:14
Сегодня ночью в Волгограде потушили пожар в двухэтажном многоквартирном доме №3 на улице 4-ый участок в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 00.49 ч. На лестничной площадке горели вещи на площади 6 кв.м. Горение было ликвидировано в 01.03 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Как выяснилось, дом, где произошел пожар, является аварийным. Он был построен еще в 1948 году и в 2014 году его признали непригодным для жизни.
Между тем, это уже второе подобное происшествие за последние дни в Волгограде. Так, недавно на улице 5-ый участок загорелся подъезд в доме №10 послевоенной постройки, который также является аварийным. Причиной пожара назвали замыкание в электросчетчике. После пожара проживание в первом подъезде старой двухэтажки стало невозможным для нескольких семей. Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, какие меры социальной поддержки будут оказаны горожанам, проживающим в этом доме, не планируется ли пострадавшим от пожара семьям предоставить новое жилье во внеочередном порядке и будет ли проведен ремонт подъезда. Однако в мэрии ушли от ответов на конкретно поставленные вопросы, отделавшись отпиской: «Установление и изменение сроков расселения домов, признанных аварийными, а также выплата материальной помощи производятся в соответствии с нормами действующего законодательства. Региональная программа расселения, содержащая подробную информацию, в том числе сроки реализации, находится в свободном доступе на официальном интернет-портале правовой информации РФ».
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