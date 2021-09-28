В Волгоградской области открывается еще один ковидный госпиталь

Здравоохранение 28.09.2021 09:30
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28.09.2021 09:30
Новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ откроется как ковидный госпиталь в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области. Медицинское учреждение готово принять первых пациентов, сообщил главный врач больницы Виктор Бессолов, поставленная губернатором Андреем Бочаровым задача об открытии корпуса до 1 октября выполнена.
Новый инфекционный корпус начали возводить в ноябре 2020 года, к июлю 2021 года были завершены строительные работы. К концу сентября руководство Калачевской ЦРБ закончило оснащение корпуса и процедуру его лицензирования. Здесь развернуто 60 койкомест с возможностью доразвертывания до 90 инфекционных коек. В каждой палате может быть развернута реанимационная с аппаратом ИВЛ. В корпусе отдельно предусмотрены четыре реанимационные палаты. Численность медперсонала составляет 128 человек.
В новый инфекционный корпус будут привозить пациентов из Калачевского, Суровикинского, Клетского и Чернышковского районов. При необходимости в Калачевскую ЦРБ, где теперь развернуты 210 инфекционных коек, могут доставлять коронавирусных больных из Волгограда.
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