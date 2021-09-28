Здравоохранение

В Волгоградской области открывается еще один ковидный госпиталь

Здравоохранение 28.09.2021 09:30
0
28.09.2021 09:30


Новый инфекционный корпус Калачевской ЦРБ откроется как ковидный госпиталь в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области. Медицинское учреждение готово принять первых пациентов, сообщил главный врач больницы Виктор Бессолов, поставленная губернатором Андреем Бочаровым задача об открытии корпуса до 1 октября выполнена.

Новый инфекционный корпус начали возводить в ноябре 2020 года, к июлю 2021 года были завершены строительные работы. К концу сентября руководство Калачевской ЦРБ закончило оснащение корпуса и процедуру его лицензирования. Здесь развернуто 60 койкомест с возможностью доразвертывания до 90 инфекционных коек. В каждой палате может быть развернута реанимационная с аппаратом ИВЛ. В корпусе отдельно предусмотрены четыре реанимационные палаты. Численность медперсонала составляет 128 человек.
В новый инфекционный корпус будут привозить пациентов из Калачевского, Суровикинского, Клетского и Чернышковского районов. При необходимости в Калачевскую ЦРБ, где теперь развернуты 210 инфекционных коек, могут доставлять коронавирусных больных из Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
27.09.2021 12:21
Здравоохранение 27.09.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2021 12:03
Здравоохранение 27.09.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2021 12:02
Здравоохранение 27.09.2021 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2021 13:11
Здравоохранение 26.09.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2021 14:41
Здравоохранение 25.09.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2021 12:05
Здравоохранение 25.09.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 16:48
Здравоохранение 24.09.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2021 10:55
Здравоохранение 24.09.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2021 14:06
Здравоохранение 23.09.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2021 07:47
Здравоохранение 17.09.2021 07:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.09.2021 13:42
Здравоохранение 16.09.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2021 13:01
Здравоохранение 14.09.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 16:41
Здравоохранение 13.09.2021 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 15:30
Здравоохранение 13.09.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.09.2021 12:47
Здравоохранение 13.09.2021 12:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
На пути к «Цифровому сбыту»: волгоградские энергетики обменялись опытом с коллегами-атомщикамиСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области выявили новый очаг бешенстваСмотреть фотографии
16:17
Нутрициологи России открыли для себя новинки NemolokoСмотреть фотографии
16:13
Грибной турнир стартует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
От Ломбардии до ломбардистов: и при чем тут 28 сентябряСмотреть фотографии
15:16
Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собакСмотреть фотографии
14:13
Волгоградские родители интересуются вопросами школьного питания и организации родительского контроляСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде бывший и нынешний мэры встретились с заместителямиСмотреть фотографии
13:34
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил «Росгосстрах» со 100-летиемСмотреть фотографии
12:45
Резкий рост смертей от коронавируса произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
ООО «Новый дом» доложило о готовности к отопительному сезонуСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области началась подтопка соцобъектов и домовСмотреть фотографии
11:47
В автосалонах Волгограда закончились отечественные автомобилиСмотреть фотографии
11:42
Волгоградским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переездыСмотреть фотографии
11:20
Жители Волгоградской области требуют досрочного начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде горят аварийные дома послевоенной постройкиСмотреть фотографии
09:39
Женщина и ребенок пострадали из-за неуступчивого водителя под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области открывается еще один ковидный госпитальСмотреть фотографии
09:07
В Дзержинском районе Волгограда отключат воду на три ночиСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области грядут ночные заморозки до -5 градусовСмотреть фотографии
20:31
Гордума назначила Владимира Марченко врио главы ВолгоградаСмотреть фотографии
19:24
Кладбище коровьих костей и черепов нашли под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области в опрокинувшейся иномарке погиб водительСмотреть фотографии
17:21
Три человека пострадали в массовом ДТП на «встречке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:12
Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданиномСмотреть фотографии
16:14
Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классовСмотреть фотографии
15:56
Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»Смотреть фотографии
15:15
Волгоградский облсуд смягчил наказание за смерть роженицы врачам перинатального центраСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 