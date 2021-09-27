Чиновники все выходные ловили безмасочников в Волгоградской области





По итогам рейдов в субботу и воскресенье, 25 и 26 сентября, выявлено 25 нарушений со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок, и юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе.

Рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. Патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. В частности, жителям региона всех возрастов обязательно использование масок в общественных местах, торговых объектах, транспорте.

Между тем, волгоградцы уже давно приметили одно из излюбленных мест работы бригад по «отлову» нарушителей эпидемиологических правил – это остановка общественного транспорта около торгового центра в Ворошиловском районе города. Члены бригад берут «тепленькими» пассажиров, которые выходят из маршруток или автобусов без масок и составляют на них протоколы.



