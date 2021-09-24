Общество 24.09.2021 12:22
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24.09.2021 12:22
В Старой Полтавке построят резервный источник водоснабжения на случай снижения уровня воды в реке Еруслан. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Старополтавский район. В районе также проложат 13-километровые сети водоснабжения и построят станцию водоподготовки. Напомним, несколько лет назад в девяти селах Старополтавского района были построены станции доочистки воды.
Вопрос обводнения важен в Старополтавском районе не только для обеспечения жителей питьевой водой, но и для развития мелиорации. Движущей силой экономики Старополтавского района является животноводство. Одно из стабильно развивающихся предприятий – АО «им. Кирова», которое существует больше 60 лет. В 2015 году организация после технического перевооружения получила статус племенного репродуктора. Предприятие насчитывает 1239 голов КРС, за четыре года стадо вырастет еще на 35-40%.
Для реализации своих планов ферма пользуется поддержкой из бюджета и намерена построить участки орошения по госпрограмме. «Считаю важным вопрос, связанный с развитием мелиорации. К сожалению, пока в районе нет такого серьезного проекта, но мы обязательно его реализуем», – сказал Бочаров во время посещения фермы.
Власти Волгоградской области за 2014-2020 годы вложили в развитие АПК 32,5 млрд рублей. Фермерские хозяйства за эти годы реализовали 860 инвестпроектов практически на такую же сумму – 34 млрд рублей. Сейчас в стадии реализации находятся еще 360 проектов общей стоимостью 52 млрд рублей.
В ходе рабочей поездки глава региона озвучил решение построить подъезды к селам Песчанка и Лятошинка и поселку Красный Яр. Напомним, в этом году в районе достроили дорогу «Верхний Еруслан – Салтово»: теперь у 700 жителей Салтово есть качественное сообщение с райцентром.
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