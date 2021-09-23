Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом году

Общество 23.09.2021 17:49
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23.09.2021 17:49
Крупный контракт на ремонт 19 дорог в четырех районах Волгограда в 2022 году выиграло муниципальное предприятие "ДСЭР Советского района". Как сообщили в мэрии, эта подрядная организация, согласно документации, проведет комплексную реконструкцию дорожных объектов.
Так, в Ворошиловском районе дорожно-строительные бригады выйдут на ул. Котлубанскую и Моздокскую. Обе улицы расположены в частном секторе и имеют важное значение для жителей микрорайона как основные выезды на Вторую Продольную магистраль. В Советском районе работы пройдут на ул. Аджарской, Армянской, также будет обновлено покрытие на проезде от ул. Казахской до ул. Тбилисской. В Кировском районе победителю аукциона предстоит восстановить покрытие на ул. Губкина, местном проезде по ул. 64-й Армии, а также на двух дорогах в пос. Веселая Балка. В перечне объектов Красноармейского района – ул. Петропавловская, им. Черепановых, Палласовская, им. Доценко и некоторые другие. В целом в рамках первой очереди национального проекта следующего года организации предстоит обновить проезжую часть общей площадью свыше 15 800 квадратных метров.
В городской администрации напомнили, что с конца августа в Волгограде начал формироваться новый перечень объектов улично-дорожной сети, которые предстоит реконструировать в 2022 году. Практика заблаговременного проведения аукционов применяется в Волгограде на протяжении последних лет.
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