Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом году





Крупный контракт на ремонт 19 дорог в четырех районах Волгограда в 2022 году выиграло муниципальное предприятие "ДСЭР Советского района". Как сообщили в мэрии, эта подрядная организация, согласно документации, проведет комплексную реконструкцию дорожных объектов.

Так, в Ворошиловском районе дорожно-строительные бригады выйдут на ул. Котлубанскую и Моздокскую. Обе улицы расположены в частном секторе и имеют важное значение для жителей микрорайона как основные выезды на Вторую Продольную магистраль. В Советском районе работы пройдут на ул. Аджарской, Армянской, также будет обновлено покрытие на проезде от ул. Казахской до ул. Тбилисской. В Кировском районе победителю аукциона предстоит восстановить покрытие на ул. Губкина, местном проезде по ул. 64-й Армии, а также на двух дорогах в пос. Веселая Балка. В перечне объектов Красноармейского района – ул. Петропавловская, им. Черепановых, Палласовская, им. Доценко и некоторые другие. В целом в рамках первой очереди национального проекта следующего года организации предстоит обновить проезжую часть общей площадью свыше 15 800 квадратных метров.

В городской администрации напомнили, что с конца августа в Волгограде начал формироваться новый перечень объектов улично-дорожной сети, которые предстоит реконструировать в 2022 году. Практика заблаговременного проведения аукционов применяется в Волгограде на протяжении последних лет.



