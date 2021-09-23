В Волгограде зампрокурора вступился за бездомную девушку-сироту





Прокуроры помогли в Волгограде 18-летней сироте восстановить жилищные права и не остаться на улице. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, девушка рассказала о своей проблеме заместителю областного прокурора Владимиру Мосину на личном приеме.

Установлено, что волгоградка включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В связи с достижением совершеннолетия договор о приемной семье в отношении нее расторгнут, и она снята с регистрационного учета.

С 1 сентября 2019 девушка проживала в общежитии ГБПОУ "Волгоградский индустриальный техникум", где обучается. Однако приказом директора техникума договор найма данного жилого помещения с ней был расторгнут под предлогом нарушения правил внутреннего распорядка. Данный приказ по протесту прокуратуры был отменен. Сироте предоставлено жилое помещение в общежитии на период всего срока обучения в образовательном учреждении.



