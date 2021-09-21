Банк «Открытие»: на фоне валют развивающихся стран рубль наиболее защищен от избыточной волатильности
Экономика 21.09.2021 18:37
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21.09.2021 18:37
Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов прокомментировал состояние мирового финансового рынка.
На предстоящем заседании ФРС 21-22 сентября текущий коридор процентных ставок останется на уровне 0-0,25%. Сохранению процентных ставок на текущем низком уровне будет способствовать тот факт, что состояние экономики США – в первую очередь рынка труда – находится еще очень далеко от целевых параметров ФРС. ФРС, очевидно, повторит тезис о том, что вопрос о повышении процентных ставок не стоит на повестке дня и находится лишь в долгосрочной перспективе.
Ключевым вопросом, который, вероятно, будет рассматриваться на предстоящем заседании, станет вопрос о начале сворачивания программы покупки активов, текущий объем которой составляет около $120 млрд долл. ФРС в конце августа, в рамках виртуального симпозиума в Джексон-Хоул, приняла решение проявить осторожность и отложить анонс начала сокращения QE из-за наблюдавшейся новой волны заболеваемости Covid-19 в США, чтобы оценить ее экономические риски и последствия. Поскольку заболеваемость коронавирусом в США сохраняется на высоком уровне, хотя и демонстрирует признаки стабилизации, ФРС вновь может предпочесть сохранить осторожность и отложить начало сокращения покупок активов до следующего заседания, однако дать достаточно четкий сигнал том, что на заседании в ноябре данное решение будет принято в случае существенного улучшения медицинской ситуации.
С точки зрения влияния на динамику финансовых рынков не столь важно, объявит ли ФРС о начале сокращения программы QE на предстоящем заседании или даст четкий сигнал о том, что примет это решение на заседании в ноябре – это практически одинаково повлияет на ожидания рыночных игроков. Решение ФРС будет способствовать заметному укреплению доллара к основным валютам развитых стран и к евро. Влияние на валюты развивающихся стран может оказаться не столь заметным, так как большинство инвесторов на этих рынках уже заложили в свои ожидания сворачивание программы QE со стороны ФРС и отчасти защищены проводимой более жесткой монетарной политикой по сравнению с тем же ЕЦБ. Рубль, на фоне развивающихся стран, пожалуй в наилучшей степени защищен от избыточной волатильности сохранением высоких цен на основные товары российского экспорта и высокими ставками.
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