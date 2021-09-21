В Волгоградской области закрыли Эльтонский ультрамарафон





Организаторы единственного в России ультрамарафона в зоне полупустыни объявили сегодня о закрытии проекта.

"Да, это финал, друзья. Всё. Проект Elton Ultra прекращает свое существование. Нам было трудно принять это непростое решение, особенно на фоне тех эмоций и драйва, оставшихся от последнего EU...Спасибо всем за эти замечательные 7 лет", - такая запись несколько часов назад появилась на странице Эльтонского ультрамарафона в Instagram.





Конкретные причины, побудившие принять такое решение, организаторы предпочли не указывать, отметив только, что "всё однажды заканчивается".

Напомним, что последний ультрамарафон вокруг озера Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области прошел в августе текущего года.



