Общество

Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионов

Общество 20.09.2021 13:18
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20.09.2021 13:18


Администрация Волгограда объявила аукцион на выполнение работ по строительству следующего участка Первой продольной магистрали в Кировском районе Волгограда. Исполнителю предстоит возвести четырехполосную дорогу, которая соединит улицу им. Максима Загорулько, расположенной в Советском районе, с улицей Кирова в соседнем районе. Исполнитель муниципального контракта будет определен в конце сентября, пояснили ИА «Высота 102» в администрации города. Начальная стоимость контракта составила 380 миллионов рублей. 
На первом этапе строителям предстоит выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Среди них – вынос сетей электроснабжения, прокладка сетей ливневой канализации, перенос газовой магистрали, а также выполнение земляных работ по формированию уровня будущей трассы и рекультивация земельного участка. Работы по строительству автомагистрали предполагается начать уже весной следующего года. За 19 месяцев будут проведены работы по созданию сети ливневой канализации, формированию и укладке дорожного полотна, устройству пешеходных тротуаров, а также сооружению съездов, примыканий и иной инфраструктуры.
Строительство данной трассы – очередной этап работы муниципалитета по соединению улицы Электролесовской в Советском районе  и улицы Кирова в Кировском районе и созданию тем самым впервые в истории города полноценного дублера Второй продольной магистрали на данном участке.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что для строительства дублера Второй продольной магистрали администрация города изымает для муниципальных нужд ряд земельных участков и домов, которые оказались на пути новой трассы. 

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