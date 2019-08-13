



Земельные участки и строения, которые мешают строительству продолжения дороги по улице Электролесовская, будут изъяты для муниципальных нужд. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгограда. В частности, речь идет о восьми частных домах и бассейне, расположенных по адресам от дома №211 до дома №222 по ул. Лесомелиоративной, ангаре по ул. Никитина,119. Также будут изъяты четыре земельных участка общей площадью около 2 тысяч квадратных метров, которые преобразуют из других территорий. Как будет проходить процедура изъятия и какую компенсацию получат граждане, в документе не указывается.

Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", на днях был объявлен аукцион на выполнение работ по строительству продолжения дороги по улице Электролесовской. Исполнителю предстоит возвести новую четырехполосную магистраль на участке от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Начальная стоимость контракта – 118 миллионов рублей.

На первом этапе строителям предстоит выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Среди них – вынос сетей электроснабжения, прокладка сетей ливневой канализации, переустройство газопровода, а также выполнение земляных работ по формированию уровня будущей трассы и рекультивация земельного участка. Часть этих задач должна быть реализована уже в 2019 году.

Основные строительные работы будут проведены в несколько этапов в 2020-2022 годы: возведение земляного основания, устройство водоотвода, формирование и укладка дорожного полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры.

Строительство новой автодороги, которая станет полноценным дублером Второй Продольной магистрали в Советском и Кировском районах, позволит распределить транспортные потоки, в значительной степени развести городской и транзитный трафик в южных районах города, поясняли в администрации города.



