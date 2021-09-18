В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателей





Необычная акция проходит на избирательных участках в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа города Урюпинск Волгоградской области, сегодня с половины девятого до двенадцати часов дня на участках организовано дежурство медицинских работников, которые по желанию граждан будут измерять уровень сахара в крови у избирателей и артериальное давление.

Напомним, по последним данным в Волгоградской области явка избирателей составила около 27% от числа избирателей.