В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателей

Общество 18.09.2021 10:18
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18.09.2021 10:18
Необычная акция проходит на избирательных участках в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа города Урюпинск Волгоградской области, сегодня с половины девятого до двенадцати часов дня на участках организовано дежурство медицинских работников, которые по желанию граждан будут измерять уровень сахара в крови у избирателей и артериальное давление.
Напомним, по последним данным в Волгоградской области явка избирателей составила около 27% от числа избирателей.
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