Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Происшествия 16.09.2021 10:21
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16.09.2021 10:21
Смертельная авария произошла в Иловлинском районе на автодороге Р-22 "Каспий". По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне поздно вечером 23-летний водитель грузовой "ГАЗели Соболь", двигаясь со стороны Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом" из Саратовской области. Водитель "ГАЗели" от полученных травм скончался на месте ДТП.
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