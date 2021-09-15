В Волгоградской области температура понизится до нуля

Общество 15.09.2021 15:58
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15.09.2021 15:58
В Волгоградской области 16 и 17 сентября ночью заметно похолодает. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, так, 16 сентября в регионе ночные температуры опустятся до +8..+13 градусов, местами – до +3. Следующей ночью в некоторых районах будет до нуля, а в ночь на субботу - до +1 градуса. При этом понизится и дневная температура. В Волгограде завтра и в последующие дни ожидается не более 20 градусов тепла. Дожди обещают на будущей неделе.
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