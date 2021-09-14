



Работы по возведению детского сада на 220 мест в отдаленном микрорайоне Урюпинска по нацпроекту «Демография» должны завершиться до 1 ноября. После этого власти начнут процедуру лицензирования дошкольного учреждения, открытия которого ждут 6 тысяч местных жителей, сообщили в администрации Волгоградской области.

Уровень готовности объекта проверил сегодня губернатор Андрей Бочаров. «Я не вижу никаких оснований, чтобы не сдать в установленные сроки. Это долгожданный проект для урюпинцев. С нового года дети должны посещать новый садик», — сказал он. В настоящее время в детсаду, где будет 60 ясельных мест, заканчивают внутреннюю отделку, устанавливают сантехнику и другое оборудование. Параллельно ведется благоустройство двора учреждения. Всего за последние три года в Волгоградской области 20 новых садиков более чем на 3 тысячи мест, за семь лет власти возвели и реконструировали 67 детсадов.

В Урюпинске, помимо строительства дошкольных учреждений, продолжается благоустройство проспекта им. Ленина – готовность составляет 85%, работы планируется завершить в октябре. Всего в городе реализуют семь проектов, включая проект-победитель всероссийского конкурса «Вишнёвый сквер — центр городской культуры». Зеленую зону начали реконструировать в 2018 году, после получения федерального гранта его окончательно благоустроят в 2022 году.