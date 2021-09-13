Общество 13.09.2021 13:18
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13.09.2021 13:18
Советский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокуратуры о лекарственном обеспечении 8-летнего ребенка-инвалида. Мальчик по жизненным показаниям должен принимать ряд препаратов и лечебного питания, также ему необходимы тест-полоски для определения уровня кетонов. «В силу закона указанные препараты и питание ребенку должны предоставляться бесплатно на основании решения экспертного совета комитета здравоохранения по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального и областного бюджетов отдельных категорий граждан», - пояснила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Однако, вопреки требованиям законодательства, на протяжении долгого времени мальчик не получал лекарства. В связи с этим прокуратура Дзержинского района обратилась в суд для защиты прав мальчика на полноценное лечение. После вступления в законную силу решения суда его исполнение возьмет на контроль прокуратура.
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