Коронавирус убил старшую акушерку перинатального центра в Волгограде

Общество 13.09.2021 13:12
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13.09.2021 13:12
Ирина Бабичева, по предварительным данным, скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Сообщение о смерти старшей акушерки Волгоградского перинатального центра №2 опубликовано в Инстраграме этого учреждения.
Ирина Бабичева работала в "ВОКПЦ №2" практически с его открытия - с 2011 года. "Очень ответственная, обязательная, отличница во всем. Пациентки тоже любили ее за внимательное к ним отношение. Она реагировала на каждую просьбу с теплотой, поила своим чаем мамочек... Лучшая в своей профессии! Вечная память!", - написали коллеги в соцсети. "Она навсегда останется в наших сердцах как веселый, душевный и доброжелательный человек!", - говорится в сообщении.
В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт смерти Ирины Бабичевой, подчеркнув, что окончательная причина будет установлена по результатам посмертных исследований.
Фото: Instagram
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