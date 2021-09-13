Коронавирус убил старшую акушерку перинатального центра в Волгограде





Ирина Бабичева, по предварительным данным, скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Сообщение о смерти старшей акушерки Волгоградского перинатального центра №2 опубликовано в Инстраграме этого учреждения.

Ирина Бабичева работала в "ВОКПЦ №2" практически с его открытия - с 2011 года. "Очень ответственная, обязательная, отличница во всем. Пациентки тоже любили ее за внимательное к ним отношение. Она реагировала на каждую просьбу с теплотой, поила своим чаем мамочек... Лучшая в своей профессии! Вечная память!", - написали коллеги в соцсети. "Она навсегда останется в наших сердцах как веселый, душевный и доброжелательный человек!", - говорится в сообщении.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт смерти Ирины Бабичевой, подчеркнув, что окончательная причина будет установлена по результатам посмертных исследований.

Фото: Instagram