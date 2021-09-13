Причиной эвакуации 1000 человек из "Волгомолла" стало сообщение о минировании





Накануне в Волжском эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Волгомолл». Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации города Волжский Волгоградской области, эвакуацию провели после поступившего вечером сообщения о минировании торгового комплекса.

Обследование ТРК «Волгамолл» было завершено в 00.30. Взрывное устройство не обнаружено.



