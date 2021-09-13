Причиной эвакуации 1000 человек из "Волгомолла" стало сообщение о минировании

Происшествия 13.09.2021 08:41
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13.09.2021 08:41
Накануне в Волжском эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Волгомолл». Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации города Волжский Волгоградской области, эвакуацию провели после поступившего вечером сообщения о минировании торгового комплекса.
Обследование ТРК «Волгамолл» было завершено в 00.30. Взрывное устройство не обнаружено.
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