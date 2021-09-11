Ярмарка мастеров и фестиваль вина: Волгоград отмечает День города

Общество 11.09.2021 17:56
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11.09.2021 17:56
Первый день празднования Дня города в Волгограде запомнится красочными ярмарками. В этом году горожане 11-12 сентября отмечают 432-ю годовщину со основания Царицына-Сталинграда-Волгограда. Сегодня на фестивале Volgo-Don WINE FEST все желающие могли познакомиться с продукцией местных сельхозпроизводителей и виноделов, продегустировать произведенные в регионе сыры, вина и мясную продукцию.
В парке "Раздолье" у музея "Россия - моя история" развернулась ярмарка мастеров. Свою продукцию здесь представили более полусотни умельцев. На ярмарке можно найти много приятных мелочей - разнообразные брелоки, игрушки, авторское мыло, керамику, кожаные аксессуары и даже одежду из конопляной ткани.
Завтра, 12 сентября горожан ждут много интересных концертов, мультимедийных экскурсий и праздничный фейерверк.
Напомним, что в этом году празднование Дня города из-за коронавируса проходит в смешанном формате.
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