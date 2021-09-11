В Волгоградской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом





345 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки, 17 человек скончались. Такие данные приводит сегодня федеральный оперативный штаб. Отметим, что суточная заболеваемость и количество смертельных случаев в регионе в августе-сентябре держится примерно на одном и том же уровне. Власти характеризуют ситуацию как напряженную, но контролируемую.

Всего от этой инфекции в Волгоградской области погибли 2462 человека.



