Общество

Цифра в зачете: «Ростелеком» запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга России

Общество 08.09.2021 18:56
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08.09.2021 18:56


«Ростелеком» через две недели, с 21 сентября запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов 18 крупнейших вузов Юга России. Курс создан, чтобы познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики, научить в них ориентироваться и пользоваться технологиями, которые они предлагают.  Эксперты «Ростелекома» с сентября по декабрь 2021 года проведут 22 онлайн-занятия для участников из числа  вузов-партнеров проекта в специально разработанном мобильном приложении «Цифра РТК». Каждый участник по завершении курса получит соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.
Курс будет состоять из лекций, видеоуроков и практических кейсов от компаний-партнеров, в числе которых HeadHunter, банк «Центр-Инвест», диджитал-агентство «Студия Олега Чулакова», гандбольный клуб «Ростов-Дон и другие. Темами для лекций организаторы выбрали основные направления цифровой экономики: «Интернет вещей», «Кибербезопасность», «Блокчейн», «Квантовые технологии» и другие инновационные тренды последних лет.  Для удобства студентов, учащихся в разное время, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей. Лекции также будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта. Каждый участник будет зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы — «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и компаний-партнеров, а также ценные призы. 
«Цифровую экономику часто называют “экономикой знаний”. Большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение плотно вошли в нашу жизнь. Эта тенденция будет только нарастать. Согласно исследованию компании Gartner, к середине 2030 годов могут быть заменены искусственным интеллектом до 30% профессий. “Ростелеком” – партнер государства, бизнеса и населения в развитии цифровой экономики. Нашей стране нужны профессионалы, которые будут в ней строить цифровое будущее. Именно поэтому мы предложили образовательным учреждениям юга курс «Цифровое образование». Уверен, его темы расширят картину мира студентов самых разных специальностей, в том числе с гуманитарным профилем, и откроют перспективы в личном развитии», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Создатели курса делают особый акцент на практическое применение знаний. Каждая тема содержит кейсы для решения, разработанные на основе собственного опыта «Ростелекомом» и успешными компаниями Юга. 
«В 2020 году Ростовская область стала IT-столицей России и одним из восьми регионов, вошедших в федеральную рабочую группу проекта “Цифровой регион”. Эти достижения и мотивируют, и одновременно обязывают нас развивать высококвалифицированные кадры для цифровой экономики. В этом смысле у нас с “Ростелекомом” получилось надежное партнерство. Этой осенью стартуют сразу три образовательных проекта: “Цифровое образование”, “КосмоВсеобуч.рф“ и управленческий курс Chief Space Officer, в которых эксперты поделятся знаниями с молодыми специалистами, желающими развиваться в ногу со временем», — рассказал Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области по цифровому развитию.
Пилотный курс «Цифрового образования» был запущен в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года при поддержке Правительства Ростовской области и вызвал большой интерес у вузов других регионов. В 2021 году онлайн-курс будет проходить уже второй раз. Он охватит регионы ЮФО и СКФО, а также Дальневосточного федерального округа.  
Для того, чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение «Цифра РТК» и пройти короткую процедуру регистрации. Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно так же в официальном приложении курса.

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