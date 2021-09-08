Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентов





Волгоградский облсуд отменил решение и.о. федерального судьи Михайловского городского суда Людмилы Денисовой о частичном удовлетворении иска главного врача Михайловской ЦРБ Андрея Калмыкова к местному активисту Александру Каверину о возмещении морального ущерба. Об этом сообщил ИА «Высота 102» адвокат Александра Каверина Иван Шибитов после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы его подзащитного. «У меня не было сомнений, что это решение будет отменено. Была озвучена резолютивная часть, сам документ пока не изготовлен», - пояснил он.

Напомним , главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков требовал возмещения более 34 тысяч рублей от Александра Каверина за то, что тот, по его мнению, распространил о нем недостоверную информацию. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, размещенный осенью прошлого года на странице местного информационного портала vzglyad.pw, в котором руководитель созданной в Михайловке информационно-правовой группы по защите прав пациентов на собрании активистов заявил, что Андрей Калмыков уехал на охоту в то время, когда в районе складывалась серьезная ситуация с распространением коронавируса. Главврач посчитал, что «своим выступлением ответчик посеял панику, что главный врач во время эпидемии бросил больницу». Он утверждал, что находился в Кисловодске со своей семьей на лечении.

Главный врач Михайловской ЦРБ указал в исковом заявлении, что указанные сведения подорвали его деловую репутацию и нанесли ущерб его чести и достоинству. Андрей Калмыков попросил суд признать недостоверной эту информацию, опровергнуть данные сведения, удалить видеоролик, а также взыскать с Александра Каверина 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, 11230 рублей за совершение истцом нотариальных действий и расходы на оплату госпошлины в размере 300 рублей.

В свою очередь Александр Каверин заявлял, что он защищал не свои интересы, а интересы жителей Михайловки, которые столкнулись с многочисленными трудностями во время пандемии, связанными с нехваткой лекарств в аптеках и мест в инфекционных госпиталях. А информацию о том, что якобы главный врач «уехал на охоту», ему сообщили в той же больнице, которой руководит Андрей Калмыков. При этом Александр Алексеевич задавался вопросом – можно ли было уходить в отпуск главному врачу в такое тяжелое время?

И.о. федерального судьи Людмила Денисова частично удовлетворила материальные претензии Андрея Калмыкова. Александр Каверин должен был выплатить главному врачу Михайловской ЦРБ около 25 тысяч рублей.

Однако ни сам Александр Алексеевич, ни его адвокат не согласились с этим решением суда.

Иван Шибитов так комментировал решение Михайловского городского суда. «У нас осталось много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Например, почему судья удовлетворила требование истца об опровержении фразы «бросил все и уехал на охоту», которую якобы озвучивал Александр Каверин? На самом деле он говорил так: «Ушел в отпуск на две недели и уехал на охоту». Все-таки эти фразы различаются. Это - во-первых. Во-вторых, каким образом мой доверитель может опубликовать на ресурсе vzglyad.pw опровержение, если он не имеет никакого отношения к данному сайту? Мало того, представители информагентства даже не были привлечены в качестве третьего лица к рассмотрению дела». Юрист и его подзащитный также считали, что Андрей Калмыков не доказал факт прохождения лечения на курорте, а смог представить лишь документы о проживании в гостинице. Александр Каверин, помимо этого, уже после вынесения решения городского суда обращался в полицию с просьбой провести проверку по факту участия юриста Михайловской ЦРБ в судебных заседаниях по частному иску Андрея Калмыкова. Однако в правоохранительных органах отказали в возбуждении дела, а нахождение юриста больницы на процессе по иску главного врача в рабочее время в руководстве медучреждения объяснили отгулом сотрудника. Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела по использованию средств медучреждения в личных целях были направлены на дополнительную проверку, однако в конечном итоге прокуратура признала этот отказ законным.