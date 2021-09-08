



В связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева в Норильске губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму с соболезнованиями. Уход из жизни Евгения Николаевича Зиничева в таком активном, созидательном возрасте — невосполнимая утрата для страны, отметили в пресс-службе администрации региона.

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев погиб, спасая режиссера и оператора Александра Мельника. Во время учений оператор оступился и сорвался с обрыва, Зиничев бросился за ним. Они оба погибли.