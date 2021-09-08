Лицей в Волгоградской области уличили в дефиците учебников

Общество 08.09.2021 13:45
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08.09.2021 13:45
Воспитанников муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей" в Урюпинске обеспечили учебниками после вмешательства прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В ходе проверки установлено, что библиотечный фонд в лицее не укомплектован по всем учебным предметам, входящим в реализуемые образовательные программы.
В частности, на момент проверки потребность образовательного учреждения в учебной литературе превышала 3 тысячи 400 учебников по различным предметам для учащихся 1-11 классов.
Урюпинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области обеспечить финансирование приобретения учебных пособий, а на МАОУ "Лицей" - укомплектовать библиотечный фонд учебной литературой на выделенные денежные средства. Суд удовлетворил эти требования.
Лицей к началу учебного года укомплектовали учебниками и учебными пособиями на сумму более 2 миллионов рублей.
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