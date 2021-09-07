Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)











Наркополя, где в промышленных масштабах выращивалась отборная конопля, обнаружили полицейские в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участие в операции приняли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Задержаны двое подозреваемых в производстве и покушении на сбыт наркотических средств на территории Южного федерального округа.





Установлено, что злоумышленники культивировали коноплю с высоким содержанием психоактивных компонентов на арендованном земельном участке. В дальнейшем из этого растения изготавливали марихуану.

В общей сложности обнаружено и изъято около 3,5 тысячи кустов наркосодержащего растения, более 50 килограммов приготовленной к сбыту марихуаны и 31 килограмм различных частей конопли. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.



