Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)

Происшествия 07.09.2021 15:07
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07.09.2021 15:07
Наркополя, где в промышленных масштабах выращивалась отборная конопля, обнаружили полицейские в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участие в операции приняли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Задержаны двое подозреваемых в производстве и покушении на сбыт наркотических средств на территории Южного федерального округа.
Установлено, что злоумышленники культивировали коноплю с высоким содержанием психоактивных компонентов на арендованном земельном участке. В дальнейшем из этого растения изготавливали марихуану.
В общей сложности обнаружено и изъято около 3,5 тысячи кустов наркосодержащего растения, более 50 килограммов приготовленной к сбыту марихуаны и 31 килограмм различных частей конопли. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.
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