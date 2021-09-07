Экономика

ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%

Экономика 07.09.2021 09:56 Новости компаний
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07.09.2021 09:56 Новости компаний


ВТБ обновил систему дисконтов по ипотеке, предоставив клиентам возможность объединить до трех видов скидок. Минимальная ставка, доступная в рамках стандартных программ на приобретение квартир в новостройках, теперь составляет от 7,9% годовых, готового жилья – от 8,1%.
ВТБ предлагает клиентам дисконты к своей базовой ипотечной ставке в зависимости от формата подачи заявки, использования цифровых сервисов и получения дохода на карту банка. Ранее заемщики могли выбрать только одну из этих скидок. Теперь ВТБ дает возможность объединить их и получить минимальную ставку, обеспечив более комфортные ежемесячные платежи на весь срок кредита.
Клиентам, получающим или планирующим перевести заработную плату на карту ВТБ, доступен дисконт до 0,5 п.п. Уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. возможно, оформив заявку на ипотеку через цифровой кабинет на сайте или через партнеров банка (застройщиков и агентств недвижимости), использующих диджитал-каналы передачи информации. Еще на 0,3 п.п. можно снизить ставку за использование цифровых услуг при проведении сделки – например, пакета, состоящего из сервиса безопасных расчетов для удобных безналичных транзакций между сторонами и сервиса электронной онлайн-регистрации либо воспользоваться услугой онлайн-сделки без посещения офиса банка. Итоговая ставка может быть снижена до 8,1% при покупке готовой квартиры, а в новостройках при первоначальном взносе свыше 60% – до 7,9%.
«Мы ожидаем роста спроса на ипотеку осенью-зимой этого года и для дополнительной выгоды своих заемщиков меняем систему скидок по кредитам. Наиболее интересным это предложение будет для зарплатных клиентов банка или тех, кто только планирует перевести поступления на карту ВТБ, а также при проведении цифровых сделок», — комментирует Михаил Сероштан начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.
Все указанные дисконты распространяются на стандартные программы банка для покупки строящегося и готового жилья. По льготной госпрограмме клиенты ВТБ могут приобрести новостройку по ставке от 4,3%, в рамках семейной ипотеки – по ставке 5%, на Дальнем Востоке – 0,1%. 
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам восьми месяцев 2021 года клиенты банка получили жилищные кредиты на сумму порядка 700 млрд рублей, что на 28% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

 

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