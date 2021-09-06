МТС подготовила волгоградский аквапарк к наплыву селфи





За счет комбинации мобильных и фиксированных каналов МТС обеспечила технические решения, закрывающие все потребности нового рекреационного объекта в телекоммуникационных сервисах – от прокладки линий связи до индивидуальной настройки услуг и круглосуточной поддержки.

«Максимальная вместимость комплекса – 1000 человек. Я уверен, что каждый, кто окажется внутри, захочет поделиться эмоциями с близкими в социальных сетях. Поэтому для нас в приоритете качество сервиса и удобство для посетителей не только в аквазоне, но и в мобильной плане», – рассказывает директор нового аквапарка «Акватория» Виталий Черняк.

Для удобства волгоградцев на территории запущен бесплатный публичный Wi-Fi. Как уверяют в МТС, скорости позволят комфортно сидеть в интернете, вести прямые эфиры и мгновенно выкладывать фотоотчеты.

В рамках единого многоканального номера 8-800-234-5655, даже при высокой загруженности линий, аквапарк обеспечен «умной» обработкой всех входящих звонков: ни один из них не потеряется и не останется без отклика. На заметку волгоградским предпринимателям: телефония развернута без капитальных затрат, длительного ожидания и сложного монтажа. При этом звонки можно переключать и на стационарные, и на мобильные телефоны сотрудников.

МТС также организовала каналы связи на скорости до 1 Гбит/c в административных объектах и технических помещениях, в том числе, зоне входа, на билетных кассах и кафе.



