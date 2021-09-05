В Каспийском море потерялся катер с семью волгоградцами на борту

Происшествия 05.09.2021 17:35
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05.09.2021 17:35
Группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, ведутся поиски. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области.
"Родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве семи человек, передвигающейся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения - Волгоград - Махачкала. Информация доведена до МСКЦ ФГБУ "Администрация морских портов Каспийского моря" в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что путешественники не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России, уточняет ТАСС.
Также в ведомстве сообщили, что в последний раз на связь туристы выходили утром 3 сентября по спутниковому телефону. Со ссылкой на данные пограничного управления отмечается, что 31 августа группа находилась на 137-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.
Между тем, источник сообщил ТАСС, что катер пропал после выхода из порта Астраханской области, предположительно, в Каспийском море.
"Понятно, что он [катер] уже вышел из порта Оля (Астраханская область) в порт Махачкала, а куда делся - неизвестно. Это уже в море", - сказал собеседник.
Он уточнил, что решение о проведении поисков принято только что, "дана информация всем организациям, которые имеют силы и средства для проведения поисков".
По данным МЧС Дагестана, сегодня в республике прогнозировали сильные дожди и грозы.
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