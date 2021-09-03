Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области

Общество 03.09.2021 16:13
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03.09.2021 16:13
Неутешительный прогноз погоды на ближайшие несколько дней обнародован Волгоградским ЦГМС. Так, в ночь на субботу в отдельных районах региона ожидаются кратковременные и сильные дожди, грозы, а сегодня вечером – град. Порывы ветра при грозах могут достигать до 28 метров в секунду. Не утихнет ветер и завтра. Днем температура не превысит 19-23 градусов, ночью – 7-12. В воскресенье в регионе дожди ожидаются лишь ночью, вечером усилится ветер до 12-17 метров в секунду. Ночью температура опустится до +1+6 градусов, днем будет около 20 градусов тепла.
А вот в ночь на понедельник синоптики прогнозируют моросящие осадки и туман, а также шокирующую для начала сентября температуру в некоторых районах региона– от 0 до +5. Днем, правда, потеплеет до +15+20.
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