



Уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков обратился в прокуратуру Волгограда с просьбой вмешаться в вопиющую ситуацию, сложившуюся в доме №7 по ул. Саушинской. Пятиэтажка, построенная в 1967 году, по заключению специализированной организации в 2017 году была признана находящейся в аварийном состоянии. Эксперты предупредили, что в доме может внезапно обрушиться фасадная стена лестничной клетки одного из подъездов. На основании этого ООО «Южная Управляющая компания» при поддержке жильцов в 2019 году обратилась в профильные инстанции с предложением признания ситуации чрезвычайной, переноса срока выполнения работ по капитальному ремонту, запланированному на 2036 год и незамедлительного проведения противоаварийных мероприятий. Однако обращение осталось без должного внимания. В 2020 суд вынес решение о возложении проведения капитального ремонта на администрацию Волгограда. Несмотря на это, в ближайшее время проведение ремонтных работ не планируется. При этом волгоградцы продолжают проживать в этом доме с риском для своих жизней. Омбудсмен в своем обращении в прокуратуру предложил принять необходимые меры прокурорского реагирования, чтобы избежать страшных последствий обрушения дома.



