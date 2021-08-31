Общество 31.08.2021 08:31
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31.08.2021 08:31
Новый учебный год для школьников Волжского, как и всей Волгоградской области, начнется в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, то есть с разделением потоков учащихся, с «плавающим» расписанием уроков, обязательной термометрией, регулярным обеззараживанием и дезинфекцией помещений и без массовых мероприятий. В администрации Волжского пояснили ИА "Высота 102", что торжественные линейки 1 сентября пройдут в соответствии с решениями руководителей образовательных учреждений в присутствии родителей при соблюдении условий социального дистанцирования и масочного режима. В мэрии отметили, что к началу нового учебного года 90% педагогов волжских школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. «Мы не стремились к достижению каких-то показателей, главная задача – максимально защитить наших педагогов, – подчеркнула заместитель главы Волжского Екатерина Гиричева. – Все учебные учреждения обеспечены рециркуляторами, термометрами, средствами дезинфекции, алгоритм действий отработан с прошлого учебного года».
Напомним, главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева в своем постановлении рекомендовала руководителям многочисленных отраслей, в том числе образования, обеспечить вакцинацию сотрудников первой дозой вакцины до 30 августа, второй – до 30 сентября. Работодатели уже предупреждают отказавшихся от вакцинации сотрудников о предстоящем отстранении от работы без сохранения зарплаты.
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