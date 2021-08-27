В Волгограде 30 августа временно закроют железнодорожный переезд

Общество 27.08.2021 14:06
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27.08.2021 14:06
Железнодорожный переезд в Тракторозаводском районе Волгограда будет временно закрыт 30 августа. В Приволжской железной дороге пояснили, что движение по переезду на 14 км перегона Пост 6 км-Спартановка на пересечении с улицей Дундича в Тракторозаводском районе перекроют с 9:30 до 14:30 в связи с ремонтными работами. Объезд возможен по автодорогам, проходящим через посёлки Верхнезареченский и Водстрой.
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