В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерами





Борьба с расхитителями водных биологических ресурсов в Волгоградской области является приоритетной для транспортной прокуратуры. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Так, с начала года в регионе наблюдается рост числа таких преступлений. Если в 2020 году Волгоградским транспортным прокурором в суд было направлено 42 уголовных дела данной категории с ущербом в 240 тысяч рублей, то с начала этого года уже 34 с ущербом более 300 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов в России наступает с 16 лет. Наказание за данное преступление в зависимости от его квалификации предусмотрено в виде крупного штрафа, либо исправительных работ, либо обязательных работ, либо лишением свободы на срок до 5 лет.



