Общество

В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерами

Общество 24.08.2021 10:08
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24.08.2021 10:08


Борьба с расхитителями водных биологических ресурсов в Волгоградской области является приоритетной для транспортной прокуратуры. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Так, с начала года в регионе наблюдается рост числа таких преступлений. Если в 2020 году Волгоградским транспортным прокурором в суд было направлено 42 уголовных дела данной категории с ущербом в 240 тысяч рублей, то с начала этого года уже 34 с ущербом более 300 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов в России наступает с 16 лет. Наказание за данное преступление в зависимости от его квалификации предусмотрено в виде крупного штрафа, либо исправительных работ, либо обязательных работ, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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