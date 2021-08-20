



На торги выставлено право требования солидарно с троих осужденных по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере более 8,6 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, торги пройдут в форме открытого аукциона, к участию в котором допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток. В настоящее время идет прием заявок от участников.

Торги проводятся по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Владика Карапетяна, который 3 июня текущего года был признан арбитражным судом Волгоградской области несостоятельным (банкротом). В отношении предпринимателя введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.





Как ранее сообщало информагентство, Владик Карапетян являлся владельцем нежилых помещений площадью 177 кв.м. в подвале жилого дома №60 по проспекту Университетскому, где 16 мая 2017 года произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Гражданам и организациям, как тогда сообщалось, причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Многоэтажка была признана неподлежащей восстановлению и снесена. За счет бюджета жильцы дома получили новые квартиры.

Напомним, Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин летом 2019 года были признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу в сентябре 2019 года.

Фото из архива "Высоты 102"