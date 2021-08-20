Общество

Многомиллионный долг троих виновников взрыва дома в Волгограде выставили на торги

Общество 20.08.2021 14:57
0
20.08.2021 14:57


На торги выставлено право требования солидарно с троих осужденных по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере более 8,6 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, торги пройдут в форме открытого аукциона, к участию в котором допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток. В настоящее время идет прием заявок от участников.
Торги проводятся по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Владика Карапетяна, который 3 июня текущего года был признан арбитражным судом Волгоградской области несостоятельным (банкротом). В отношении предпринимателя введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Как ранее сообщало информагентство, Владик Карапетян являлся владельцем нежилых помещений площадью 177 кв.м. в подвале жилого дома №60 по проспекту Университетскому, где 16 мая 2017 года произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Гражданам и организациям, как тогда сообщалось, причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Многоэтажка была признана неподлежащей восстановлению и снесена. За счет бюджета жильцы дома получили новые квартиры.
Напомним, Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин летом 2019 года были признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу в сентябре 2019 года.
Фото из архива "Высоты 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
20.08.2021 16:36
Общество 20.08.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 16:10
Общество 20.08.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 13:30
Общество 20.08.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 12:58
Общество 20.08.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 12:26
Общество 20.08.2021 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2021 11:48
Общество 20.08.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 11:19
Общество 20.08.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 10:50
Общество 20.08.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 10:42
Общество 20.08.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2021 10:07
Общество 20.08.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2021 08:05
Общество 20.08.2021 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2021 19:41
Общество 19.08.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2021 16:29
Общество 19.08.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2021 15:04
Общество 19.08.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2021 14:15
Общество 19.08.2021 14:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:36
Преступность в Волгоградской области ушла на «удаленку»Смотреть фотографии
16:10
Третью школу на 1000 мест построят в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:57
Многомиллионный долг троих виновников взрыва дома в Волгограде выставили на торгиСмотреть фотографии
13:31
ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»Смотреть фотографии
13:30
Очередной апокалипсис: на Волгоградскую область надвигается шторм с грозой и градомСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде под прицелом видеокамеры разбились два внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Росстат одел волгоградских школьников по «смешным» ценамСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области полицейские нашли спящего в кустах ребенкаСмотреть фотографии
12:26
Волонтеры ВгАЗа оказали помощь волгоградским детямСмотреть фотографии
11:48
Все хуже и больше: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступатьСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде вскрыли аферу со списанием миллионов со счета питерской компанииСмотреть фотографии
11:33
Цифровой комфорт: «Ростелеком» запустил Wi-Fi на базе отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде опостылевшей жильцам УК пригрозили лишением лицензииСмотреть фотографии
11:01
Суд обязал омолодить 107 деревьев на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:55
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»Смотреть фотографии
10:50
Ростовская компания отремонтирует 15 дорог в Волгограде за четверть миллиарда рублейСмотреть фотографии
10:42
Десятка лучших: в свой 20-й День рождения «ЕвроХим» чествует лучших профессионаловСмотреть фотографии
10:42
На юг Волгограда стянуты дополнительные силы для ликвидации потоповСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде директор частного детсада год держала сотрудников на «голодном пайке»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде занялись распилом после песчаной буриСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде компания молодежи на BMW врезалась в дерево: трое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводствоСмотреть фотографии
08:55
Крупную партию аппаратов ИВЛ для больниц Волгоградской области поставит астраханская компанияСмотреть фотографии
08:05
В отношении директора волжского аквапарка возбудили дело после скандала с ребенком-инвалидомСмотреть фотографии
21:33
Теперь точно: чиновники отменили реверсивное движение на Волжской ГЭССмотреть фотографии
20:58
Село в Волгоградской области отстояли от лесного пожараСмотреть фотографии
19:41
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:24
Водитель «десятки» госпитализирован после ДТП с внедорожником на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщикаСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 