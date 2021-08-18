Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в Москву





Урюпинская икона Божией Матери, которая хранится в Покровском кафедральном соборе Урюпинска Волгоградской области, отправлена на реставрацию в Москву. Как сообщили ИА "Высота 102" в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии, решение о реставрации старинной иконы, которая чудесным образом была обретена в 1827 году, принял архиерейский совет Волгоградской митрополии. После совершения в Покровском кафедральном соборе архиерейским чином молебного пения на начало всякого доброго дела чудотворный образ был доставлен епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем в Москву.

"Для сохранения благоговейности, мирности и духовной благости этого значимого момента было принято решение не устраивать массовые проводы святыни, так как не все могут сразу осознать необходимость и духовную важность данного деяния. Но все мы одинаково переживаем о сохранности иконы и хотим, чтобы она и впредь продолжала постоянно пребывать в главном урюпинском храме, где каждый житель и гость города может подойти к ней, поклониться и помолиться. Поэтому сейчас я прошу всех православных верующих людей молиться вместе с нами о скорейшем завершении реставрационных работ, которые помогут нам исполнить нашу святую обязанность – сохранить дарованный нам Господом и Его Пречистой Матерью чудотворный образ для будущих поколений и ради благополучия нашего края", - говорится в обращении епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея.

Урюпинскую икону Пресвятой Богородицы обследовали в 2016 году. Тогда были выявлены и задокументированы значительные повреждения красочного слоя, его вздутие и осыпание, а также продольная трещина в середине доски. В октябре 2018 года чудотворный образ визуально обследовал аттестованный эксперт по культурным ценностям и художник-реставратор высшей категории, которые пришли к выводу, что икона в целях сохранения нуждается в проведении комплекса неотложных противоаварийных и консервативно-реставрационных работ.

Справка. Явление чудотворной иконы произошло 8 июня 1827 года. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. В Покровской церкви она хранилась в резном позолоченном киоте. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от "моровой язвы" и исцеляла страждущих.

Покровский кафедральный храм города Урюпинска был возведен на средства местного казачества 229 лет назад на месте деревянной церкви, построенной в 1717 году. В 20-х годах прошлого века его пытались переделать в кинотеатр, однако во время Великой Отечественной войны храм снова вернулся в религиозную общину Русской Православной церкви. Сегодня здесь продолжаются работы по реконструкции. Средства собирают всем миром. Особо почитаемая чудотворная Урюпинская икона Пресвятой Богородицы - главная святыня, находящаяся в храме. С ней ежегодно совершается Крестный ход по Епархии.



