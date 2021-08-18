Общество

Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в Москву

Общество 18.08.2021 17:44
0
18.08.2021 17:44


Урюпинская икона Божией Матери, которая хранится в Покровском кафедральном соборе Урюпинска Волгоградской области, отправлена на реставрацию в Москву. Как сообщили ИА "Высота 102" в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии, решение о реставрации старинной иконы, которая чудесным образом была обретена в 1827 году, принял архиерейский совет Волгоградской митрополии. После совершения в Покровском кафедральном соборе архиерейским чином молебного пения на начало всякого доброго дела чудотворный образ был доставлен епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем в Москву.
"Для сохранения благоговейности, мирности и духовной благости этого значимого момента было принято решение не устраивать массовые проводы святыни, так как не все могут сразу осознать необходимость и духовную важность данного деяния. Но все мы одинаково переживаем о сохранности иконы и хотим, чтобы она и впредь продолжала постоянно пребывать в главном урюпинском храме, где каждый житель и гость города может подойти к ней, поклониться и помолиться. Поэтому сейчас я прошу всех православных верующих людей молиться вместе с нами о скорейшем завершении реставрационных работ, которые помогут нам исполнить нашу святую обязанность – сохранить дарованный нам Господом и Его Пречистой Матерью чудотворный образ для будущих поколений и ради благополучия нашего края", - говорится в обращении епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея. 
Урюпинскую икону Пресвятой Богородицы обследовали в 2016 году. Тогда были выявлены и задокументированы значительные повреждения красочного слоя, его вздутие и осыпание, а также продольная трещина в середине доски. В октябре 2018 года чудотворный образ визуально обследовал аттестованный эксперт по культурным ценностям и художник-реставратор высшей категории, которые пришли к выводу, что икона в целях сохранения нуждается в проведении комплекса неотложных противоаварийных и консервативно-реставрационных работ.
Справка. Явление чудотворной иконы произошло 8 июня 1827 года. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. В Покровской церкви она хранилась в резном позолоченном киоте. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от "моровой язвы" и исцеляла страждущих. 
Покровский кафедральный храм города Урюпинска был возведен на средства местного казачества 229 лет назад на месте деревянной церкви, построенной в 1717 году. В 20-х годах прошлого века его пытались переделать в кинотеатр, однако во время Великой Отечественной войны храм снова вернулся в религиозную общину Русской Православной церкви. Сегодня здесь продолжаются работы по реконструкции. Средства собирают всем миром. Особо почитаемая чудотворная Урюпинская икона Пресвятой Богородицы - главная святыня, находящаяся в храме. С ней ежегодно совершается Крестный ход по Епархии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
18.08.2021 15:57
Общество 18.08.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2021 12:44
Общество 18.08.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2021 12:19
Общество 18.08.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2021 12:06
Общество 18.08.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2021 11:57
Общество 18.08.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2021 11:46
Общество 18.08.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2021 11:03
Общество 18.08.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 19:42
Общество 17.08.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 16:39
Общество 17.08.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 15:46
Общество 17.08.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 13:25
Общество 17.08.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 13:04
Общество 17.08.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 12:10
Общество 17.08.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2021 11:52
Общество 17.08.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.08.2021 11:40
Общество 17.08.2021 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зернаСмотреть фотографии
17:44
Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в МосквуСмотреть фотографии
17:14
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повиннойСмотреть фотографии
17:02
В Урюпинске бешеная кошка поцарапала детейСмотреть фотографии
15:57
Жители дома с частной котельной в Волгограде два месяца мучаются без горячей водыСмотреть фотографии
15:16
Владелец сети АЗС в Сургуте скрывал налоги в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплатыСмотреть фотографии
12:44
Волгоградстат подсчитал траты родителей на 1 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Водоканал Урюпинска в Волгоградской области передадут в концессию до конца годаСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:57
В ковидарии Волгоградской области придут с проверкойСмотреть фотографии
11:46
Волгоградцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтоварыСмотреть фотографии
11:45
Обокравшему волгоградских детей-инвалидов дагестанцу продлили арестСмотреть фотографии
11:03
Памятник героям в центре Волгограда расходится по швамСмотреть фотографии
10:33
Вакцинированные от коронавируса россияне смогут выиграть в лотерею 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:25
«Вину не признает»: экс-чиновник из Волжского идет под суд за коррупционную стройкуСмотреть фотографии
10:23
Половина попугайчиков в Японии кормится волгоградским зерномСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрыласьСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде сгорели дом с машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Престарелая жительница Волгоградской области лишилась пенсии из-за чужих долговСмотреть фотографии
17:55
В ковидных госпиталях Волгоградской области откроют избирательные участкиСмотреть фотографии
17:18
Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Битва Севера и Юга»: онлайн-турнир по игре World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более четверти миллиона человекСмотреть фотографии
16:39
Более 70 процентов педагогов Волгоградской области привились от коронавирусаСмотреть фотографии
15:46
В конкурсе на должность главы фонда капремонта Волгоградской области определился победительСмотреть фотографии
14:09
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумираСмотреть фотографии
13:25
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрамиСмотреть фотографии
13:04
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 