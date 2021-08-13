Телефонный аферист выудил у волгоградского бизнесмена 2,7 млн рублей





Директор одной из фирм в Волгограде отдал телефонному мошеннику 2,7 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в городском УМВД, мужчина поверил звонившему, который представился сотрудником службы безопасности банка. По уже обкатанной схеме обмана лжесотрудник банка сообщил бизнесмену, что неизвестные лица пытаются на него оформить кредит. Для отмены операции звонивший предложил перевести сбережения на безопасные счета.

Не перепроверяя информацию, мужчина прошел в банк, обналичил со своего счета 750 тысяч рублей, а затем на протяжении двух дней оформлял кредиты в трех банках на сумму около 2 миллионов рублей. Затем все денежные средства он перевел на указанный звонившим номер банковской карты. Только после того, как он выполнил все указания лжебезопасника, понял, что стал жертвой телефонного афериста и обратился за помощью в полицию.



