В Волгограде умерла заслуженный врач РФ

Общество 11.08.2021 13:13
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11.08.2021 13:13
На 74 году жизни в Волгограде скончалась заслуженный врач РФ Валентина Петренко. Как сообщили ИА "Высота 102" в ВолгГМУ, более 30 лет Валентина Петровна возглавляла службу родовспоможения Краснооктябрьского района Волгограда. До преклонных лет принимала роды, спасая жизни младенцев и их мам в самых сложных ситуациях. Всю свою жизнь Валентина Петренко посвятила акушерству. Благодаря ей тысячи волгоградских семей стали счастливыми родителями, а роддом №5 Краснооктябрьского района считался одним из лучших в Волгоградской области.
"Валентина Петровна была ярким руководителем, талантливым врачом, человеком высоких моральных убеждений. Тысячи волгоградских семей будут вспоминать ее с большой благодарностью", - сказал ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин . От имени всех сотрудников вуза он выразил глубокие соболезнования родным и близким Валентины Петровны Петренко.
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