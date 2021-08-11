В Волгограде умерла заслуженный врач РФ





На 74 году жизни в Волгограде скончалась заслуженный врач РФ Валентина Петренко. Как сообщили ИА "Высота 102" в ВолгГМУ, более 30 лет Валентина Петровна возглавляла службу родовспоможения Краснооктябрьского района Волгограда. До преклонных лет принимала роды, спасая жизни младенцев и их мам в самых сложных ситуациях. Всю свою жизнь Валентина Петренко посвятила акушерству. Благодаря ей тысячи волгоградских семей стали счастливыми родителями, а роддом №5 Краснооктябрьского района считался одним из лучших в Волгоградской области.

"Валентина Петровна была ярким руководителем, талантливым врачом, человеком высоких моральных убеждений. Тысячи волгоградских семей будут вспоминать ее с большой благодарностью", - сказал ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин . От имени всех сотрудников вуза он выразил глубокие соболезнования родным и близким Валентины Петровны Петренко.



