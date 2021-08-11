



Власти городского округа Михайловка не собираются решать вопрос с восстановлением льгот определенных категорий населения на проезд. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, таков посыл ответов на обращения граждан в администрацию городского округа. «В 2013 году в Михайловке при бывшем главе Николае Семисотове было ликвидировано муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. С той поры в районе остались только коммерческие перевозчики. Естественно, никаких льгот на проезд категориям населения, имеющим на это право, они не предоставляют. То есть люди, по сути, не могут воспользоваться своим законным правом на льготный проезд, гарантированный законами Российской Федерации», - рассказали ИА «Высота 102» жители городского округа.

Между тем, в состав городского округа входят 56 населенных пунктов, в том числе один город, один рабочий посёлок Себрово и 54 хуторов и сел. «Многодетные мамочки, которые возят детей из сел в город в секции и кружки, вынуждены в день тратить на проезд около 300 рублей, если с тремя едут. Это огромные деньги для семей. А еще у нас есть инвалиды, ветераны и другие категории населения, которым гарантировано право на льготный проезд. Но они не могут использовать эти льготы как меру государственной поддержки и это нарушает их права как граждан РФ», - возмущаются михайловцы.

Жители городского округа неоднократно обращались в администрацию городского округа Михайловка с требованием восстановить право граждан на льготный проезд. Однако чиновники заверяют, что транспортное обслуживание в городском округе осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. «Конечно, их устраивает, что в городе только частники работают в этой сфере. Ведь им не надо ничего делать, даже в плане предоставления субсидий. Недавно новый глава Александр Тюрин нам так и ответил: «Администрация городского округа не планирует изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам». Права граждан им не интересны», - негодуют жители Михайловки.

Между тем, жители напоминают чиновникам, что, согласно основным принципам социальной политики государства, установленным на федеральном уровне, в регионе принят Закон Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", который определил единые правовые основы для назначения мер социальной поддержки жителей области, в том числе меры социальной поддержки по льготному проезду.

Федеральным Законом №220 установлено, что осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления либо иным муниципальным заказчиком муниципальных контрактов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - это регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утверждённых в установленном порядке.

Самое интересное, что недавно городской округ город Михайловка был объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. Но жители уже назвали городской округ, где они живут, «зоной недоразвития». Ведь, как считают жители, если в городском округе нарушаются права человека на получение гарантированных законами РФ льгот, то вряд ли он имеет право на такое громкое название.



