Общество

Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено дело

Общество 11.08.2021 11:22
0
11.08.2021 11:22


По факту организации палаточного городка на берегу ерика Гнилой в Среднеахтубинском районе возбуждено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ. Незаконный кемпинг организовали активисты, протестующие против строительства новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме, сообщает ИА «Высота 102». В рамках дела о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях у «антидорожников» изъяли установленные ими палатки.
По закону организаторы должны были уведомить руководство природного парка за две недели до размещения палаток и согласовать проведение массового мероприятия, сообщили информагентству в облкомприроды Волгоградской области. Порядок регламентируется приказом профильного комитета №2497 от 5 декабря 2017 года. «Рекреационная зона является свободной для посещения и не требует согласований с руководством природного парка в случае, если не носит массовый характер», – подчеркнули в комитете.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
11.08.2021 09:37
Общество 11.08.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 19:21
Общество 10.08.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 15:46
Общество 10.08.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 13:30
Общество 10.08.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 10:03
Общество 10.08.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2021 08:45
Общество 10.08.2021 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 20:11
Общество 09.08.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 18:44
Общество 09.08.2021 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 17:57
Общество 09.08.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 15:43
Общество 09.08.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 14:39
Общество 09.08.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2021 13:15
Общество 09.08.2021 13:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:08
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSSСмотреть фотографии
12:46
СК возбудил уголовное дело из-за вонючей и опасной питьевой воды в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:19
Смертность от ковида в Волгоградской области вновь достигла пиковой отметкиСмотреть фотографии
11:45
Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
«Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел»Смотреть фотографии
11:22
Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено делоСмотреть фотографии
10:20
Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде дисквалифицировали директора нерадивой УКСмотреть фотографии
08:05
Жителей Волгоградской области поражает новый вирусСмотреть фотографии
23:51
Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревкахСмотреть фотографии
20:19
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинацииСмотреть фотографии
17:50
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в ГосдумуСмотреть фотографии
17:23
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотраСмотреть фотографии
17:15
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублейСмотреть фотографии
16:27
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:46
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
От коронавируса умерла 23-летняя волгоградка без хронических заболеванийСмотреть фотографии
13:30
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителейСмотреть фотографии
13:00
Волгоградца осудят за растление малолетнихСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлымСмотреть фотографии
12:41
Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:26
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погибСмотреть фотографии
10:31
В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил заборСмотреть фотографии
10:19
На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршруткиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 