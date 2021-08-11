Из-за незаконного кемпинга «антидорожников» под Волгоградом возбуждено дело

Общество 11.08.2021 11:22
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11.08.2021 11:22
По факту организации палаточного городка на берегу ерика Гнилой в Среднеахтубинском районе возбуждено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ. Незаконный кемпинг организовали активисты, протестующие против строительства новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме, сообщает ИА «Высота 102». В рамках дела о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях у «антидорожников» изъяли установленные ими палатки.
По закону организаторы должны были уведомить руководство природного парка за две недели до размещения палаток и согласовать проведение массового мероприятия, сообщили информагентству в облкомприроды Волгоградской области. Порядок регламентируется приказом профильного комитета №2497 от 5 декабря 2017 года. «Рекреационная зона является свободной для посещения и не требует согласований с руководством природного парка в случае, если не носит массовый характер», – подчеркнули в комитете.
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