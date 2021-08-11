В Волгограде дисквалифицировали директора нерадивой УК

Общество 11.08.2021 09:37
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11.08.2021 09:37
Вступило в законную силу постановление суда о назначении директору управляющей организации ООО УК "Жемчужина" наказания в виде дисквалификации на срок 6 месяцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, поводом для этого стало безобразное состояние нескольких домов, которыми управляла компания.
Так, в доме №2 по пр. Волжский разрушились отмостки и бетонный слой площадки крылец подъездов, отсутствовали металлические карнизные свесы со стороны главного и дворового фасадов дома. Нарушения в части технического состояния отмостки, цоколя, водосточных труб и входных групп были установлены в ходе обследования и дома №7 по ул. Капитана Тряскина. В доме №15 по ул. Капитана Тряскина не было обеспечено исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивная прочность).
В отношении директора ООО УК "Жемчужина" Госжилнадзором 15.03.2021 было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Мировой судья судебного участка №100 Волгоградской области назначил должностному лицу административное наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев, тем самым лишил его права осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами. Судебный акт вступил в силу.
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