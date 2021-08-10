Общество 10.08.2021 15:46
0
10.08.2021 15:46
Руководству ветеранского клуба «Сталинград» предписано заменить табличку, размещенную на доме Павлова, где базируется организация. Существующая вывеска на стене объекта культурного наследия в нарушение закона не была согласована в специальной организации, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете госохраны объектов культурного наследия.
По нормам законодательства, нельзя самовольно устанавливать несогласованную табличку на историческом здании. На вывеску, установленную с нарушением требований, обратил внимание один из жителей, который пожаловался в профильный комитет. Чиновники провели выездную проверку и поторопились составить протокол о нарушении. Согласно КоАП, ветеранскую организацию могли наказать рублем, однако ограничатся предписанием – клуб является некоммерческим, у него нет доходов, и даже небольшой штраф стал бы неподъемным.
«Речь об огромной сумме, и мы понимали, что если суд назначит штраф, то клуб прекратит свое существование, – рассказал президент клуба «Сталинград» Игорь Коротков. – Поэтому я обратился к губернатору Андрею Бочарову с просьбой обратить внимание на ситуацию – он дважды у нас был, поздравлял Владимира Семеновича Турова с юбилеем. Я благодарен, что губернатор так быстро отреагировал, и теперь вопрос исчерпан. Конечно, будет новая табличка, сделаем проект, все согласуем».
В комитете госохраны объектов культурного наследия отметили, что «найдены правовые механизмы для решения данного вопроса»: чиновники проконсультируют клуб по созданию и согласованию проекта новой вывески.
Напомним, общественно-патриотический клуб «Сталинград» был создан ветеранами Великой Отечественной войны в 2005 году. С момента основания клуба и до своей кончины его возглавлял фронтовик Владимир Семенович Туров. Он скончался 15 октября 2020 года на 101-м году жизни.
Реклама
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской области10.08.2021 14:17
Общество 10.08.2021 14:17
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублей10.08.2021 13:30
Общество 10.08.2021 13:30
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвы10.08.2021 12:06
Общество 10.08.2021 12:06
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в Волгограде10.08.2021 11:26
Общество 10.08.2021 11:26
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов10.08.2021 10:03
Общество 10.08.2021 10:03
«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубы10.08.2021 08:45
Общество 10.08.2021 08:45
В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике Волжского09.08.2021 20:11
Общество 09.08.2021 20:11
В Волгоградской области подвели итоги роста цен на все09.08.2021 18:44
Общество 09.08.2021 18:44
Под Волгоградом началось строительство нового моста через ерик Осинки09.08.2021 17:57
Общество 09.08.2021 17:57
В Волгограде 21-летняя девушка умерла от коронавируса09.08.2021 15:43
Общество 09.08.2021 15:43
«Точка роста» для юных химиков и физиков откроется в волгоградской глубинке09.08.2021 14:39
Общество 09.08.2021 14:39
Как школьную столовую прошлого века превратить в современное кафе: в Волгограде стартовал видеопроект "Ремейк SтолоVки"09.08.2021 13:15
Общество 09.08.2021 13:15
Проект расчистки Ахтубы в Волжском выведут на межрегиональный уровень09.08.2021 13:13
Общество 09.08.2021 13:13
В Волгоградской области умирают от коронавируса чаще, чем в Москве09.08.2021 12:56
Общество 09.08.2021 12:56
Волгоградцев удивили "пьяные" бордюры на ремонтируемой улице09.08.2021 10:51
Общество 09.08.2021 10:51
Реклама