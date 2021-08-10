



Руководству ветеранского клуба «Сталинград» предписано заменить табличку, размещенную на доме Павлова, где базируется организация. Существующая вывеска на стене объекта культурного наследия в нарушение закона не была согласована в специальной организации, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете госохраны объектов культурного наследия.

По нормам законодательства, нельзя самовольно устанавливать несогласованную табличку на историческом здании. На вывеску, установленную с нарушением требований, обратил внимание один из жителей, который пожаловался в профильный комитет. Чиновники провели выездную проверку и поторопились составить протокол о нарушении. Согласно КоАП, ветеранскую организацию могли наказать рублем, однако ограничатся предписанием – клуб является некоммерческим, у него нет доходов, и даже небольшой штраф стал бы неподъемным.





«Речь об огромной сумме, и мы понимали, что если суд назначит штраф, то клуб прекратит свое существование, – рассказал президент клуба «Сталинград» Игорь Коротков. – Поэтому я обратился к губернатору Андрею Бочарову с просьбой обратить внимание на ситуацию – он дважды у нас был, поздравлял Владимира Семеновича Турова с юбилеем. Я благодарен, что губернатор так быстро отреагировал, и теперь вопрос исчерпан. Конечно, будет новая табличка, сделаем проект, все согласуем».

В комитете госохраны объектов культурного наследия отметили, что «найдены правовые механизмы для решения данного вопроса»: чиновники проконсультируют клуб по созданию и согласованию проекта новой вывески.

Напомним, общественно-патриотический клуб «Сталинград» был создан ветеранами Великой Отечественной войны в 2005 году. С момента основания клуба и до своей кончины его возглавлял фронтовик Владимир Семенович Туров. Он скончался 15 октября 2020 года на 101-м году жизни.