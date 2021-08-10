Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской области





Вакцину от коронавирусной инфекции получили уже свыше 2,5 тысячи осужденных и более 2,9 тысячи сотрудников уголовно-исполнительной системы Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФСИН России по региону.





Прививки делаются препаратами "ГамКовидВак" (Спутник V), "ЭпиВакКорона" и "Спутник-лайт". Вакцинация, как отмечается, является добровольной и осуществляется силами медицинских работников филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и выездными бригадами лечебных учреждений гражданского здравоохранения по месту дислокации учреждения уголовно-исполнительной системы области. Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области также могут прививаться на базе прививочных пунктов муниципальных учреждений здравоохранения по месту регистрации.

Перед вакцинацией каждый проходит осмотр у врача для выявления противопоказаний.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области