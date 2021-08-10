Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в Волгограде





Первые сваи подпорной стены забиты на новом 280-метровом участке берегоукрепления в районе жилой застройки улиц Иркутская – Одесская в Ворошиловском районе Волгограда. Расположенные здесь высотные дома находятся в опасной оползневой зоне, в них проживают около 3 тысяч человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Упорный пояс из трубошпунта нового участка берегоукрепления будет готов в марте 2022 года. На объекте работают 40 строителей, задействованы краны и речной флот для перевозки 100 тысяч тонн песка. Проект нового берегоукрепления разработан с учетом будущей стыковки с построенными ранее участками. По завершению работ на Иркутской – Одесской строители смогут перейти к возведению еще четырех участков общей протяженностью 4,6 км в сторону Советского района. Власти планируют построить берегоукрепление до улицы Автомобилистов и продлить рокадную дорогу в этом направлении.





«Если ничего не делать, то ущерб может составить 2-3 млрд рублей, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, который провел выездное совещание на стройплощадке. — Строительство 280-метрового участка берегоукрепления и рокадной дороги с элементами укрепления грунта позволит по-настоящему защитить людей. Выполняя задачи по берегоукреплению, у нас есть возможность продлить рокадную дорогу на 2 км… Думаю, к концу следующего года приступим к строительству».





Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев на выездном совещании отметил, что «формирование берегоукрепления поможет подойти к проекту строительству моста на острове Сарпинский».

Следующим этапом строительства берегоукрепления станут участки общей протяженностью 2,95 км в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. После реализации природоохранных проектов станет возможным продление рокадной дороги и создание почти 20-километровой набережной. Напомним, берегоукрепительные объекты на правом берегу Волги уже построены в Волгограде, Дубовке, Светлом Яре и Николаевске.